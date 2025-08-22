Jim Ross: «Alberto del Río puede volver a WWE»

Aunque Ernesto Ocampo, Editor en Jefe de SÚPER LUCHAS, ya reportó que Alberto del Río, también conocido como Alberto el Patrón, firmó contrato con TKO-WWE hace unos meses, para ser parte de la nueva AAA, el hecho de que Alberto haya perdido recientemente una lucha de destierro ante Hijo del Vikingo y se haya tenido ir de AAA, tiene en ascuas a sus fanáticos.

Y es que, no solo en los dos recientes House Shows de WWE en México, sino también en Triplemanía 33, los fanáticos estallaron coreando «¡Alberto!«, para hacer ver a WWE y AAA que quieren a El Hércules Potosino de regreso a AAA y WWE.

► Jim Ross ve muy posible un regreso de Alberto del Río a WWE

Sumado a esto, los fans mexicanos han inundado las redes sociales de Triple H para hacerle saber que debe darle una nueva oportunidad a Del Río. Pues bien, dado que es un tema bastante candente, el legendario comentarista de lucha libre, Jim Ross, hoy en día atracción especial en AEW, habló acerca de esto.

Ross reveló que Alberto del Río tenía un gran papel tras bambalinas durante su primera etapa en WWE y que no le sorprendería que regresara tanto a AAA como a WWE. Estas fueron sus palabras en la más reciente edición de su video podcast Grilling JR:

«No me sorprendería. Es un gran talento. Tiene una gran presencia. Ser bilingüe es otro punto positivo de venta. Sus problemas son su confiabilidad, por lo que tú, Conrad Thompson, ya mencionaste. Ahí hay temas.

«Es alguien de carácter fuerte. No hay nada malo en ser así, eso es un hecho, pero a veces su forma o el momento en que lo hace no son los ideales. Todo eso se resuelve con comunicación y manejo.

«En 2014, un incidente donde Alberto respondió con una bofetada a un comentario racista de un miembro del equipo de redes sociales llevó al despido de Alberto del Río de WWE. Regresó un año después antes de irse de nuevo en 2016.

«Del Río tenía un papel importante en el vestidor de WWE antes de su salida. No sé qué era, ni sé bien cuál era su papel tras bambalinas, pero sí tenía un papel importante, lo tenía cuando yo estaba ahí.

«Hubo momentos en que tuvimos problemas complicados porque es un tipo inteligente y sabe cuándo le están tomando el pelo, y eso afecta su trabajo. Afecta su actitud. Era más influyente de lo que la gente cree y piensa en el vestidor de WWE, especialmente con los talentos hispanos. Era como el referente».

La más reciente información dada por Ernesto Ocampo en el video podcast de SÚPER LUCHAS en YouTube da cuenta de que se espera que Alberto del Río fuera a AAA en el futuro, y que no hay planes para que esté en Estados Unidos con WWE, aunque, esto último, podría cambiar en cualquier momento, y más con la recepción y el apoyo tan grande que le han estado brindando los fanáticos mexicanos.