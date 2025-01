Jim Ross aborda la polémica Corey Graves-WWE

El icónico comentarista Jim Ross, miembro del Salón de la Fama de WWE que hoy ejerce en AEW, comparte su opinión sobre la controversia en torno a Corey Graves después de que este dijera «no ser lo suficiente famoso para tener el rol de comentarista de Raw en Netflix» cuando WWE puso en su sitio a Pat McAfee y a él lo relegó a NXT; el ex luchador no estuvo en el último programa del territorio de desarrollo (ni en WWE Speed).

► Palabra de Jim Ross

“¿Cuántas veces me ha pasado eso? [El coanfitrión Conrad Thompson dice varias.] Sí, y aquí estoy, alegre, feliz, saludable como un viejo caballo, y no tengo nada de qué quejarme. Es solo parte de… Recuerdo esta frase clásica de ‘Los Soprano’, donde Tony hablaba con su primo Tony. El primo Tony quería abrir un salón de masajes, un salón legítimo de masajes terapéuticos. Acababa de salir de la cárcel, estaba tratando de empezar su vida, pero necesitaba algo de dinero extra. El dinero extra vino en la forma de un golpe. Empezó a quejarse de esa vida, y esta frase clásica de Tony Soprano fue, ‘Esta es la vida que elegi mos.’ Eso es muy sinónimo de algunos problemas en la lucha libre por los que muchos de nosotros hemos pasado. Así que me siento mal de que él sienta que lo han dejado atrás, y tal vez sea así. ¿Cambiarías a Pat McAfee y su plataforma de transmisión por Corey Graves? Yo no lo haría, para ser honesto, y Corey Graves tiene más experiencia, y tiene un mejor conjunto de habilidades en cuanto a su conocimiento interno que Pat McAfee, pero Pat McAfee tiene una plataforma que llega de frontera a frontera. Tiene una huella enorme. Aplaudo a Pat McAfee por su espíritu emprendedor y su instinto promocional. Así que es un buen trato. Ojalá no estuviera tan infeliz, diré eso”.

Cuando le preguntaron en Grilling JR si la situación podría convertirse en un ángulo para WrestleMania, Ross respondió: “Me sorprendería si eso sucediera. Las responsabilidades del equipo de transmisión y los locutores como Pat, que no tiene años de experiencia, todavía está encontrando su camino, pero está haciendo un trabajo increíble, es una carga ese día para los comentaristas. Es un mundo loco, así que ese día no es el día para agregar nuevos proyectos a un conjunto de habilidades en el que no eres totalmente experto«.

