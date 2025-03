Jim Ross aborda el heel turn de John Cena en WWE

El heel turn de John Cena al final de Elimination Chamber 2025 es lo más comentado desde el evento premium de WWE en toda la lucha libre profesional. Anteriormente, leímos las opiniones del miembro del Salón de la Fama Booker T, del luchador independiente Matt Cardona, de la leyenda viviente Ric Flair, del mayor fanático de Cena, R-Truth, de una de las mentes detrás de todo, Triple H, o de a quien John vendió su alma, The Rock.

► El punto de vista de Jim Ross

En esta ocasión, volvemos al Hall of Fame, aunque también nos vamos a AEW, pues queremos conocer el punto de vista de Jim Ross. El veterano comentarista comienza abordando el que algunos fanáticos dijeran que les hubiera gustado que él fuera el comentarista de WWE en el momento en que «The Champ» se volvió un villano. «JR» dejó la compañía en 2019 y no se espera que regrese antes de su retiro.

«Sí, es agradable. Vi lo mismo. Es bonito. Me siento mal porque eso resta méritos a Michael Cole, y esa no es la intención, pero cada quien tiene sus gustos. Mi forma de entregar las cosas y mi presentación en momentos como esos son diferentes, y no creo que se puedan replicar. Eso soy yo.»

Hablando sobre el turn en sí mismo, Ross dice que le gustó la idea y la ejecución:

«Me encantó. Pensé que fue oportuno. Pensé que tenía sentido. Pensé que le añadió al show. Fue algo impactante, por decir lo menos. Así que no tuve problemas con eso en absoluto. Pensé que fue fabuloso.»

Cuando le preguntaron si alguna vez se discutió un cambio para Cena cuando él estaba en la empresa, Ross dijo que «muchas veces» y que Vince McMahon siempre fue reacio:

«Mucha gente quería que sucediera, pero Vince siempre fue muy, muy reacio a dar ese paso. Una de las razones es lo que mencionaste, los números de mercancía de Cena eran asombrosos.»