The Judgment Day protagonizó uno de los segmentos y una de las luchas más comentadas del Raw de esta semana, desde Dominik Mysterio comparándose con Eddie Guerrero, lo cual no gustó a Santos Escobar, hasta el ataque de Rhea Ripley a Luke Gallows, que fue criticado por Vince Russo. En cambio, al ex réferi de WWE Jim Korderas le encantó lo que hizo la facción durante el programa, como explica en un reciente episodio de su Reffin Rant. Especialmente el hijo de Rey Mysterio, de quien cree que «está empezando a entenderlo».

«Tomó unos diez minutos llegar a eso porque salieron The OC, y luego entraron en el combate que se anunció más temprano en el día: Finn Bálor vs. Karl Anderson. Pero fueron allí y no se sentía como si se hubieran demorado demasiado. Se metieron en el combate e hicieron un buen trabajo creando esa tensión entre los equipos.

«Tengo que decir algo: Dom Mysterio ahora está comenzando a sentir que es suyo. Está comenzando a entenderlo. Está recibiendo una gran reacción de rudo, y hacer la comparación con Eddie Guerrero anoche realmente conectó con la multitud».

Ciertamente, a Dominik Mysterio le ha venido de maravilla el cambio de bando para mostrar otra faceta distinta pues llevaba bastante tiempo siendo el hijo de Rey Mysterio. Está demostrando además que sabe hacerse odiar. No era complicado teniendo en cuenta que traicionó a su padre pero aún así no ha dejado que ese sentimiento haya desaparecido en los fans. La comparación con Eddie Guerrero fue un buen golpe. Así que veremos cómo sigue evolucionando y hasta donde llega como rudo el prometedor y joven luchador de WWE.

