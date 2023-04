Jim Johnston habló con AEW para escribir canciones

Siendo el creador de las canciones de Steve Austin, The Rock, Vince McMahon, The Undertaker o Mick Foley, puede decirse que Jim Johnston es el compositor de música más reconocido de la historia de la lucha libre profesional. Por eso es tan grande que él mismo decidiera ponerse en contacto con AEW para componer para ellos. Lamentablemente, no está claro si va a hacerlo porque nunca obtuvo respuesta. El músico cree que puede ser porque no se dirigió a la compañía de la manera más adecuada. Así lo explica en Conversations With Conrad.

> Jim Johnston quiere hacer canciones para AEW

“De hecho, me acerqué a AEW en un momento para escribir algunos temas para ellos sin ningún interés. Por la forma en que me acerqué, es muy posible que las personas a cargo nunca hayan recibido ese memorándum. Estaría feliz de escribir temas para ellos. Me gustaría escribir temas para la WWE, pero nunca me gustaría estar tan inmerso como lo estaba. Es casi una frustración para mí, las pocas veces que estoy pasando por esas cadenas de etlevisión y aterrizo en uno de estos programas y niego con la cabeza. ¿Qué tiene que ver esa música con nada? Hemos pasado de una época en la que podías estar cocinando en la cocina y la televisión estaba a dos habitaciones de distancia y podías saber quién salía al ring. Ahora, es ruido para mí. ¿Cómo sucedió esa transición donde parece que solo es un espectáculo ruido y hemos perdido esa magia de todo sobre el personaje y la historia?“.

¿Qué te parecen las canciones que Jim Johnston creó para la WWE?