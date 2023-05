No deja de resultarme chocante que si nunca se hubiera producido el conflicto CM Punk–The Elite, tal vez la necesaria “separación de marcas” en AEW no sería una realidad inminente. Aunque varios reportes afirmen que Warner Bros. Discovery tenía pensado dar luz verde a Collision con o sin Punk, este, según informaciones previas, supuso una condición sine qua non para la concesión de este nuevo programa.

El problema es que una separación de marcas debería conllevar un aumento del número de eventos de pago por visión, a fin de mantener tierra de por medio y evitar que Punk pueda coincidir con The Elite, estableciendo nuevos PPV donde sólo estén implicados ciertos nombres. Pero no parece ser ese el plan de AEW.

Por ahora, el domingo en Double or Nothing sabemos que The Elite no compartirá cartel con Punk, pues el ex-WWE ni siquiera ha sido anunciado todavía para el estreno de Collision (17 de junio). Pero en el siguiente PPV de AEW, All Out 2023, podría ocurrir.

► Los hombres de antaño, por Jim Cornette

Se dice que The Young Bucks, especialmente, rechazan volver a trabajar con Punk, y Jim Cornette quiso comentar la situación en reciente entrega del podcast de Inside The Ropes. El otrora mánager estuvo en su línea habitual, conociendo su estima hacia The Elite, y expuso cómo, a su juicio, en otras épocas las partes enfrentadas habrían trabajado por el bien de los negocios.