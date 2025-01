Jim Cornette: «The Rock no fue profesional en NXT»

El día después de su participación en el estreo de Monday Night Raw en Netflix, The Rock visitó también NXT, lo que ayudó a los ratings. No hubo nada demasiado destacable en sus apariciones a lo largo del especial New Year’s Evil. Tuvo un segmento con su hija, la Gerente General, Ava, y el ex campeón «All Ego» Ethan Page. Luego protagonizó una promo que WWE tuvo que censurar. Y al término del programa el actual monarca, Oba Femi, lo amenazó.

Nada demasiado destacable pero la simple presencia del «Final Boss» ya lo es en sí misma y los fanáticos se emocionan igualmente. Pero esto no vale para todos. Por ejemplo, el siempre controvertido manager y promotor luchístico Jim Cornette no quedó en absoluto contento con la visita de la estrella de Hollywood al territorio de desarrollo el 7 de enero. En un nuevo episodio de su podcast, Drive Thru, el veterano expone sus pensamientos.

► ¿Por qué estaba allí?

«Si me pusiera en esa posición antes de salir, querría, como profesional, tener una o dos cosas claras de las que hablar. ¿Por qué estoy haciendo esta aparición? ¿Cuál es el propósito que estamos tratando de lograr con mi presencia aquí esta noche?«.

► ¿Sin estrellas en NXT?

The Rock estaba diciendo «es fácil ir a dónde están las estrellas, pero no es fácil ir a dónde…« cuando pareció recapacitar sobre lo que iba a decir, quizá influenciado por alguien del público y terminó diciendo: «tienen razón, aquí hay estrellas«. Ante esto, Cornette comenta:

«Iba a decir que estaba en un lugar donde no hay estrellas«.

► «F*ck» o «goddamn»

“Están sujetos a las reglas de la FCC. Es una transmisión pública. Él sabe que no puede — ni siquiera es como el USA Network o como el cable en general — realmente no puedes hacer eso aquí, y aun así lo está haciendo«. Cornette cree que el ejecutivo de TKO siente que puede salirse con la suya porque sus comentarios pueden ser censurados, pero también señala que habida cuenta de que en ocasiones improvisa quizá la persona a cargo del botón de retraso podría no presionarlo a tiempo.

“No estoy en contra de la idea de maldecir, pero tienes que saber dónde estás. Y él es un ejecutivo; está en la maldita junta directiva. Que salga ahí y haga eso es lo mismo que si llegara a un set de filmación con 10 horas de retraso. Está generando problemas y más trabajo para las personas que están haciendo el trabajo.”