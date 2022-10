Jim Cornette se burla de Baron Corbin: «Parece un topo»

Baron Corbin está teniendo una nueva oportunidad de intentar convertirse en una gran estrella en WWE. Se ha unido al multimillonario JBL, quien es ahora su manager y el hombre encargado de decir sus promos, lo cual ha caído bien en los fans, pues si bien Corbin era bueno en el micrófono, claramente no está al nivel de JBL.

Eso sí, no faltan las críticas. Recientemente, reportamos aquí en SÚPER LUCHAS que Vince Russo no veía con buenos ojos al nuevo Corbin. Y ahora, les informamos que en la más reciente edición de su podcast Jim Cornette’s Drive-Thru, Jim Cornette también lo criticó, pero, por su aspecto físico. Eso sí, resaltó su trabajo como luchador en el ring y dijo que no pierde la fe y que le ve cierto potencial a Corbin, aunque desearía verlo con cabello. Estas fueron sus declaraciones:

► A Jim Cornette no le gusta el aspecto físico de Baron Corbin

«JBL es fantástico haciendo promos. Pero, me pregunto si él podrá ser aquel que finalmente logre poner a Baron Corbin arriba en el gusto del público. ¿Será JBL el elegido? Lo bueno es que ya no es Happy Corbin. Es Baron Corbin. Hay que darle crédito a WWE. Lo están intentando.

«En el show, se convirtió en un Corbin sin hogar y luego se convirtió en Happy Corbin, pero, ¿alguna vez vimos solamente a Baron Corbin? Antes de eso, fue el rey de las zarigüeyas, King Corbin. ¿Alguna vez hemos visto a Baron Corbin tratar de ser serio y ser solamente él?

«Eso sí, su equipo de lucha libre todavía se sigue viendo horrible. No sé… ¡Qué carajos le pasa! Por cierto, Corbin también es tan calvo… no tiene un solo pelo. Parece una de estas criaturas… ¡Un topo! Esos que viven bajo la tierra y no tienen pelo. No lo sé.

«Pero, su indumentaria se ve horrenda, lo que acentúa su palidez y la falta de facciones que tiene. Parece que ha perdido peso. Está tratando de ponerse en mejor forma. Su trabajo en el ring, lució bien la mayor parte del tiempo. Su apariencia física para mí es extraña y desagradable. No sé cómo explicarlo».