Jim Cornette reta a Donald Trump: «¡Es un criminal y mentiroso!»

El día de ayer, se hizo público que el Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, ha estado enviando requerimientos legales a grandes corporaciones, para identificar plenamente a personas que han estado expresándose en contra de la descorazonada agencia migratoria, ICE.

Y esto ha hecho estallar a la gran figura de la lucha libre profesional, Jim Cornette, quien a través de su cuenta oficial de X, antes Twitter, ha enviado un durísimo mensaje para Donald Trump, Presidente de los Estados Unidos y Miembro del Salón de la Fama WWE. Estas fueron sus duras palabras:

«ÚLTIMA HORA: El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) ha estado enviando durante los últimos meses cientos de citaciones administrativas a compañías tecnológicas como Google, Meta (Facebook/Instagram), Reddit y Discord, solicitando datos personales de cuentas de redes sociales que critican al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) o que publican ubicaciones de operaciones o agentes de ICE. Estas solicitudes buscan nombres, direcciones de correo electrónico, números de teléfono y otros datos de identificación de los usuarios detrás de esas cuentas anónimas».

Jim Cornette: «Bien, dile al cerdo naranja y gordo que está a cargo de esos imbéciles que llame al número de mi casa para que pueda decirle directamente lo que una gran parte de nuestros ciudadanos piensa sobre sus crímenes, sus mentiras, su arrogancia y su estupidez, y sobre su esposa eslovena prostituta ordenada por correo, para empezar».

Así las cosas, habrá que ver si Cornette recibe algún tipo de problema de parte de la administración Trump con estas duras palabras que le dedicó al presidente.