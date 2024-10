Jim Cornette pide que no se vote a Donald Trump

La personalidad de la lucha libre Jim Cornette criticaba recientemente a ex luchadores como Hulk Hogan, The Undertaker o Kane que han mostrado su apoyo a Donald Trump de cara a las próximas elecciones a la presidencia de Estados Unidos: «Otro ex gran luchador en la lista de alienígenas engañados por el estafador más repugnante del mundo. Mark y Glen, han sobrevivido durante tanto tiempo con todos admirándolos, y al final arruinan sus reputaciones y tratan de destruir el país junto con ellos. Me avergüenzo de ustedes”.

Embed from Getty Images

► Jim Cornette, contra Donald Trump

Y es que el promotor no quiere que el controvertido empresario vuelva a gobernar el país. Leamos sus nuevas declaraciones al respecto:

«Se me ha planteado la pregunta de por qué la gente debería votar por Kamala Harris en lugar de Donald Trump. Mi pregunta para todos los demás es: ¿por qué no votar por una cabeza disecada en un frasco de líquido en lugar de Donald Trump en las elecciones? El mercado de valores está en su punto más alto, el desempleo en su punto más bajo, y la criminalidad ha disminuido, según el FBI. Hemos tenido cuatro años sin tener que despertarnos avergonzados de ser estadounidenses, porque éramos el hazmerreír del mundo al poner a un repugnante criminal, mentiroso patológico en la posición más prominente del planeta, poniendo en riesgo a todos en el proceso.

«Vamos a redimirnos; volvamos a un poco de cordura y razonamiento, y elijamos a personas que sean profesionales con experiencia. En lugar de este bufón criminal que solo busca su propio interés, que está tras de todo el dinero que puede estafar al país y, sobre todo, que quiere mantenerse fuera de la cárcel, donde realmente pertenece y donde su trasero debería pudrirse hasta el fin de los tiempos. Presento mi caso y espero que todos los demás hayan dejado de descansar sus cerebros y que esta atrocidad no vuelva a ocurrir. Si nos engañan una vez, la culpa es tuya; si nos engañan dos veces, la culpa es de todos nosotros. Seríamos unos idiotas si cometemos este error de nuevo».

¿Qué opinas de las palabras de Jim Cornette?

Embed from Getty Images