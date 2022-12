Una de las noticias que más trascendió durante la semana anterior fue el despido de la ex Campeona NXT Mandy Rose de WWE, algo que generó muchos cuestionamientos dentro del Universo WWE, dado que lo calificaron de excesivo. Lo cierto es al interior de la compañía se percataron de que la luchadora estaba publicando en su sitio pagado de FanTime contenido explícito para adultos, y el argumento de la WWE fue que estas acciones iban en contra de sus políticas y la de uno de sus patrocinadores.

► Jim Cornette profundiza su análisis de la situación de Mandy Rose

Desde su despido, muchos se han pronunciado y opinado sobre el tema, especialmente cuando se reveló que había ganado 500 mil dólares en su página de FanTime desde entonces, con lo cual aparentemente no necesitaría volver a luchar para tener una estabilidad económica.

Jim Cornette ya se había pronunciado justificando el despido de Mandy Rose y recientemente agregó, durante un episodio reciente de Jim Cornette Experience que la ex Campeona NXT no era un gran nombre, pero puso más esfuerzo en su lucha libre que Ronda Rousey. El ex comentarista de WWE también abordó las acusaciones de doble estándar de WWE al decir que la compañía ha superado sus días de cerrar tratos con Playboy hace varios años.

“Sin embargo, la respuesta, Mandy Rose fue la campeona NXT. No es como si hubieran despedido a Becky Lynch o Charlotte Flair o Ronda Rousey. Ronda Rousey, por cierto, hay una maldita candidata para simplemente mudarse. Ella ha estado mediocre. Mandy Rose probablemente ha estado poniendo más empuje en su asunto que Ronda Rousey, pero todavía no es como si esta chica hubiera protagonizado un evento importante o hayan tenido, ya sabes, decenas de personas comprando boletos para verla.

Aparentemente, se han estado suscribiendo en línea en grandes cantidades para verla, pero no hay intermediarios allí. Ella está recibiendo todo eso directamente, por lo que sospechamos que dijo bueno, ya sabes, puedo recibir golpes y hacer que estas chicas caigan sobre mi cabeza o simplemente puedo nadar en la piscina y tomar suscripciones en Internet. ¿Quién es la maldita marca, verdad? Pero no la estoy atacando. Ella no es una estrella importante. Pero el nivel de controversia de sus fanáticos dedicados se debió al doble rasero. Y hablamos de esto en el Drive Thru.

Resumiré que sí, hace 20 años, WWF tenía un trato con Playboy. Y eran un producto más adulto, y estaban tratando con Playboy y haciendo todo el bla, bla, bla de la Era de la Actitud. Y sabes, eso está bien. Pero luego tomaron la decisión como compañía de alejarse de eso, y ahora están conectados con diferentes tipos de patrocinadores y diferentes tipos de negocios que están haciendo, y no harían negocios con ellos. Disney.

Y han pasado 20 años, y la gente es más delicada en el público en general sobre todo tipo de mier** relacionada con el sexo, incluso si la gente se divierte haciéndolo y no tiene ningún problema con eso, todavía hay susceptibilidad al respecto. Así que ahora no es un doble rasero lo que se te permitía hacer hace 20 años que lo que se te permite hacer ahora en la misma empresa, ha cambiado.

Sería un doble rasero, como señalamos, si a alguien en este momento se le permitiera hacer algo que otra persona en este momento en la empresa en el mismo puesto o trabajo o uno similar no puede hacer. Y eso a veces continúa como hemos escuchado, pero esto no parece ser ese instante”.