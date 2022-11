«Thank you, F*ck you, Bye», después de un potente discurso como nuevo Campeón Mundial de Peso Completo AEW, así fue como se despidió MJF de los medios en la conferencia de prensa después de Full Gear 2022, donde venció a Jon Moxley para hacerse con el título. Los fanáticos más veteranos recordaron rápidamente que esa frase en realidad la hizo conocida Jim Cornette. Y probablemente no faltaron quienes se preguntaron si el joven luchador se iba a meter en problemas o le había dado permiso.

► MJF usó el «Thank you, F*ck you, Bye»

Ahora sabemos que fue la segunda opción pues el mismo Cornette da a conocer que le dio permiso a Maxwell Jacob Friedman para que dijera aquello. No sabemos si va a convertirse en una despedida habitual del campeón o fue tan solo en aquella ocasión, aunque el promotor luchístico aclara que está dispuesto a que lo haga cuando quiera. Ello lo confirma en un reciente episodio de The Jim Cornette Experience, en el que aprovecha para burlarse de All Elite Wrestling en lo relativo a las veces que van a demandar a la compañía.

“Aunque ‘Thank you, F*ck you, Bye’ es una marca registrada, tiene permiso para usarlo en cualquier momento que quiera, especialmente cada vez que lo usa con las personas en AEW y/o las personas que cubren esa misma promoción. ¡Le daré una licencia de 100 años para usarla cuando quiera! ¡No habrá acciones legales! Estoy seguro de que habrá suficientes acciones legales en AEW para todos sin que yo tenga que demandar a MJF”.

