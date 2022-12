Jim Cornette: «La gente se olvidará de FTR»

FTR están en una racha de tres derrotas, durante la cual han perdido el Campeonato Mundial de Parejas ROH. También se está hablando de que más pronto que tarde perderán el Campeonato Mundial de Parejas AAA. Eso les dejaría con el Campeonato Mundial de Parejas IWGP, lo cual no es poco. Quizá lo parece porque han tenido tanto éxito que un solo título se siente así pero nada más lejos de la realidad, y menos en una compañía tan grande e importante como New Japan Pro-Wrestling. Dax Harwood y Cash Wheeler están en el mejor momento de sus carreras.

► Jim Cornette y las derrotas de FTR

No obstante, Jim Cornette cree que si siguen perdiendo los fanáticos se van a dejar de preocupar por ellos (vía Jim Cornette Experience). Eso es obvio puesto que si bien van a seguir siendo uno de los mejores equipos del mundo algún día no tendrán ningún cinturón y no serán tan populares, como les ocurre a todos los equipos y a todos los luchadores del planeta. Al fin y al cabo, la mayoría de fans apoyan cuando uno está en lo más alto, cuando no es así… Ya les ha pasado a estos dos luchadores veteranos y siempre han encontrado la manera de volver a la cima.

“Muchos más fanáticos ocasionales que nosotros, en lugar de lamentar que [FTR pierde a menudo], no se sienten realmente ofendidos porque no están en la profesión. Entonces simplemente dicen: ‘Sí, sí, esos tipos, bueno, me gustará alguien más’. Y esa es la forma en que básicamente eliminas el atractivo de cualquier talento. Si son obviamente buenos, a la gente obviamente le gustan y nunca tienen éxito, tarde o temprano a la gente dejará de importarle una mi*rda”.

¿Estáis de acuerdo con Jim Cornette sobre FTR?