Jim Cornette justifica el despido de Mandy Rose

Mandy Rose fue despedida de su contrato con la WWE este miércoles debido al material con contenido explícito para adultos que colocó detrás de su página de contenido premium. Si bien sabía que eso podía meterla en problemas, probablemente no midió las consecuencias, puesto que WWE habría tomado la decisión a último momento, tras la alerta que supuestamente Matt Bloom le hizo a Shawn Michaels.

► Jim Cornette atribuye el despido de Mandy Rose a la política PG de WWE

Mucha gente ha comentado sobre la salida de Mandy Rose de la WWE, y Jim Cornette está en esa lista. El ex WWE abordó el tema en su podcast The Jim Cornette Experience y dijo que, desde la perspectiva de WWE, puede entender lo sucedido, debido a que, si el producto de la compañía es del tipo TV-PG, entonces ya no pueden tener material de Playboy en televisión. Cornette también comentó sobre los ingresos de la ex Campeona NXT en su FanTime.

“Con toda honestidad, y por cierto, estoy completamente a favor del porno. Pero si se supone que son PG, ya no pueden hacer Playboy, ¿verdad? Debido a que son una empresa de PG, los patrocinadores no lo quieren. Así que no he visto el material, así que no sé si es leve o salvaje o algo intermedio. Pero si los ejecutivos de la compañía para la que trabaja dijeron que ella es una persona destacada en NXT, y ella es la campeona y todas estas cosas, pero santa mierda, si alguien ve y se entera”.

“Sabes, esa es la cuestión si dicen Jesucristo, no puedes, ya sabes, tener una tía Fanny ahí delante de Dios y de todos. Ya sea un trato privado o personal o no, o lo que sea. Si va a aparecer en Internet de alguna manera, probablemente sea algo que no debería haber hecho mientras nos representaba, y estamos tratando de hacer tratos con Disney, entonces lo entiendo”.

“La pregunta es ¿en qué esfuerzo estaba obteniendo mayores ganancias? ¿Estaba ganando más dinero viajando por todos lados, metiéndose en un cuadrilátero con personas que iban a caer sobre ella y caer sobre ella misma y recibir una paliza o lo que sea? ¿O va a ganar más dinero supongo que en un escenario menos violento mostrando, como diría la tía Lola, lo que Dios le dio? Entonces, si está cerca, tal vez esa sea la maldita dirección preferible allí”.

“Pero creo que entendería por qué no puedes hacer ambas cosas. Estarían jugando videojuegos con fanáticos de la lucha libre y ganando dinero con eso, eso es una cosa. A menos que, mientras estás sentado jugando videojuegos, digas: ‘Odio la maldita WWE, no puedo esperar a salir de allí…’ Bueno, entonces eso es otra cosa. Pero no, no si estás jugando con el hombrecito en el bote en la maldita pantalla de cine para que todos lo vean”.

Habrá que ver qué es lo que le depara en el futuro a Mandy Rose, lo único cierto es que su página seguirá activa. No se descarta si regresa algún día a la compañía que fue su casa durante los últimos años.