Jim Cornette: «Es el momento para que CM Punk regrese a WWE»

Una vez más, CM Punk está en boca de todos dentro del mundo de la lucha libre profesional. Todo por los recientes reportes que informan que Tony Khan está intentando comprarle su contrato con AEW y ponerle una cláusula de no competencia que le impida luchar en WWE.

Esto, sin duda alguna, ha creado rumores y expectativas en los aficionados de verlo de regreso en WWE, sobre todo, ahora que Triple H está a cargo de la Dirección Creativa de Contenido de la compañía. Y, aunque una persona cercana a Hunter no quiere a Punk de regreso en WWE, hay otros rumores que señalan que Triple H sí aceptaría contar con él nuevamente en sus filas.

► Jim Cornette quiere a CM Punk de regreso en WWE, pues beneficiaría a Triple H

«Acerca del tema de la cláusula de no competencia, yo hubiera dicho en cualquier otro punto que CM Punk no quiere volver a WWE. Y es que CM Punk no necesita regresar a WWE, no tiene por qué. Él todavía tiene un montón de dinero. Y le van a comprar su contrato en AEW por mucho más dinero.

«Si eso sucede, o si regresa a WWE, le van a dar incluso mucho más dinero. Nadie va a necesitar hacer ningún maldito GoFundMe porque se quede sin trabajo después de AEW. Pero, ahora, sería el momento perfecto para que Triple H le muestre al mundo que él va a anteponer los negocios por encima de los sentimientos personales.

«Porque, nuevamente, una de las frases más grandiosas en la historia de la lucha libre, se la dijo CM Punk a Triple H en el vestidor. Lamentablemente, no fue nunca pronunciada en la televisión, pero fue la siguiente: ‘¡No necesito trabajar contigo! ¡Tú necesitas trabajar conmigo!’

«Pero, bueno, creo que en televisión sí le dijo algo así como: ‘¡Te odio a ti y a tu familia y espero que Stephanie McMahon sea atropellada por una manada de cabras!’ O, algo así [Risas]. Pero, aquí está la cosa del o que quiero decir: Triple H no necesita pedirle a CM Punk ningunas disculpas sinceras. De hecho, antes necesita ofrecer algunas disculpas.

«¿Quién estaba a carg? Vinc McMahon. Y ocho años después, que sea lo que sea. Ahora, dependiendo de cuál sea esta cláusula de no competencia que AEW le vaya a poner a CM Punk, Triple H puede ir y salvar el mundo y decirle a CM Punk que todo ha cambiado en WWE. Que se trata de los negocios primero, así que tengan una reunión. Y es que, se trata de negocios, no de sentimientos personales».