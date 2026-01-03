En medio de la controversia generada por la reciente intervención militar de Estados Unidos en Venezuela, el siempre polémico Jim Cornette ha expresado su descontento de manera contundente a través de su cuenta en X.

Cornette, conocido por su franqueza y opiniones políticas, no dudó en calificar al presidente Donald Trump como un miserable pedazo de mier… en un post que rápidamente se volvió viral.

«We’re going to run Venezuela properly», says wretched piece of shit who has never run THIS country, his businesses, his «charities», or his own disreputable personal life «properly». — Jim Cornette (@TheJimCornette) January 3, 2026

‘Vamos a manejar Venezuela de manera apropiada’, dice el miserable pedazo de mierda que nunca ha dirigido ESTE país, sus negocios, sus ‘caridades’ o su propia deshonrosa vida personal de manera ‘apropiada’.

► Una operación motivada por el petróleo

Esta crítica directa alude a las declaraciones de Trump tras la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro en una operación militar estadounidense. Según informes, Trump afirmó que Estados Unidos «va a dirigir» Venezuela con el fin de que las compañías petroleras estadounidenses se adueñen del petróleo de aquel país.

Las fuerzas estadounidenses llevaron a cabo un ataque a gran escala que resultó en la detención de Maduro, con Trump declarando que no se trata de una acción en vano y minimizando la presencia militar a largo plazo.

Sin embargo, líderes internacionales han calificado el plan de Trump como «inaceptable», advirtiendo sobre las implicaciones para la soberanía venezolana.

