► Jim Cornette critica a The Miz y Johnny Gargano

The Miz y Johnny Gargano están rivalizando actualmente en Raw con Dexter Lumis entre ellos persiguiendo al «A-Lister» allá donde va. Aunque la semana pasada fue este quien le dio lo suyo cuando lo atacó con una silla metálica mientras hacía su entrada después de haber fingido que tenía una lesión en la rodilla para no tener un combate contra él. Lo que ha estado sucediendo entre los tres luchadores no ha gustado nada a Jim Cornette, que criticaba tanto a Miz como a Gargano recientemente en Drive Thru.

«Toda la noche, Miz había estado vendiendo un resbalón y una caída como Better Call Saul para no tener que luchar contra Dexter Lumis en este combate que tienen porque le tiene miedo a Dexter Lumis. Y en un momento, Johnny simplemente entra a la habitación del médico y grita: ‘oye, está Dexter Lumis’ y el maldito Miz se pone de pie de un salto como si nada estuviera mal‘.

«Y luego, toda la noche los ves, a los dos, los dos poster boys porque vamos a empujar a estos dos hijos de p*** independientemente de que no tengan maldita apariencia, carisma, talento, habilidad, personalidad pero vamos a meterlos por la garganta. Miz la generación anterior, Johnny, la generación actual».

Aquí podemos hacer dos apuntes. El primero es que quizá cuando habla del carisma, talento y demás Cornette no se esté refiriendo a Miz sino a Lumis, pues nunca ha criticado al que fuera Campeón WWE. Aunque en realidad, en espera de ver más de Lumis, esas críticas no tienen nada que ver con Miz ni con Gargano pues ambos son dos luchadores realmente talentosos. El segundo es que ese momento en que Miz se pone de pie repentinamente cuando se supone que tiene una lesión está hecho para sumar algo de comedia al segmento, nada más.

