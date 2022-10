Rhea Ripley fue la responsable de que Dominik Mysterio traicionara a Rey Mysterio para unirse a The Judgment Day. ¿De qué manera? Haciéndole ver que su padre estaba retrasando su crecimiendo como Superestrella y los beneficios que obtendría de juntarse tanto con ella como con Finn Bálor y Damian Priest.

¿Podría haberlo hecho de una manera más ingeniosa? Sin duda. Aunque la que propone Jim Cornette tampoco es que lo sea tanto. Pero sí quizá más interesante. Dependería de cómo fuera su evolución pues las historias románticas no siempre han funcionado de la mejor forma en la compañía McMahon.

► Jim Cornette, descontento con la rivalidad de los Mysterio

Pero eso justamente es lo que hubiera preferido el promotor luchístico, como explica en The Jim Cornette Experience. No da ningún detalle pero menciona que la trama actualmente entre los Mysterio y «La Erradicadora» no es creíble y que se acerca demasiado a una telenovela. Lo leemos a continuación:

«Pobre Rey Mysterio, le han dado un… bueno, sí, es difícil de vender, de todos modos, cuando estás haciendo una historia con tu propio hijo. Pero si hubiera algo en esto, si jugaran más con el hecho de que Dominik está enamorado de Rhea Ripley y ella lo está engañando, todos podrían creerlo. En cambio, le están dando a Rey esta verborrea dramática y poco natural, con demasiada mi*rda de telenovela».

Y quizá la historia de Dominik Mysterio y Rhea Ripley sí de un giro en ese sentido, aunque de momento no hemos tenido ningún indicativo de que lo hará. Tampoco tendría mucho sentido pues son más bien como madrastra e hijo que como pareja. Personalmente, no tienen ninguna química romántica.

¿Estáis de acuerdo con Jim Cornette?