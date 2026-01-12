Jim Cornette critica la presencia de agentes de ICE en Minnesota

En medio de crecientes tensiones después de que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) asesinaran a una ciudadana en Minneapolis, un tuit del manager y comentarista Jim Cornette ha generado debate en redes sociales.

El mensaje de Cornette en X responde a un video viral que muestra a agentes siendo confrontados por activistas y compradores en una tienda Target en St. Paul, Minnesota. Con un tono sarcástico, Cornette critica al «Pig In Chief» —un apodo despectivo para el presidente Trump— y la militarización de las calles estadounidenses.

► Jim Cornette, indignado por la situación

El tuit de Cornette cita directamente una publicación del periodista independiente Ford Fischer, quien capturó el momento en que el comandante de la Patrulla Fronteriza, Greg Bovino, y un convoy de agentes federales abandonan la tienda tras una pausa para usar el baño. En el video, se ve a los agentes en equipo táctico completo, incluyendo chalecos antibalas y máscaras, mientras son increpados con frases como «¡Fuera de aquí!»

The streets of America sure are quieter since the Pig In Chief sent his «law enforcement» to calm things down. And look how happy the citizens are to see them there, saving them from their boring lives and turning their neighborhood into a war zone: — Jim Cornette (@TheJimCornette)

January 11, 2026

‘Las calles de Estados Unidos están mucho más tranquilas desde que el Cerdo en Jefe envió a su ‘fuerza del orden’ para calmar las cosas. Y miren qué felices están los ciudadanos de verlos allí, salvándolos de sus vidas aburridas y convirtiendo su vecindario en una zona de guerra’.

► Las tensiones crecen

Esto ocurre en el contexto de protestas masivas contra las acciones de ICE en Minnesota, desencadenadas por lo sucedido el 8 de enero, cuando un agente mató a Renee Good, una ciudadana estadounidense, en el sur de Minneapolis. Esto ha provocado manifestaciones con decenas de miles de participantes y el despliegue de más de 200 oficiales de la Patrulla Estatal de Minnesota para contener las protestas.

Las tensiones escalaron cuando agentes federales arrestaron a dos empleados de Target, ambos ciudadanos estadounidenses, lo que llevó a manifestantes a exigir que la cadena minorista prohíba la entrada de agentes sin órdenes judiciales.

Videos relacionados muestran confrontaciones similares, como agentes rompiendo la ventana de un auto en una gasolinera para arrestar a alguien, o manifestantes usando silbatos para hostigar a federales en una tienda Menards.

