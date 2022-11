¿La reunión de Matt y Jeff Hardy en AEW fue lo que todos esperaban? ¿O acabó resultando decepcionante? Quizá podría darse una respuesta más clara a estas preguntas de haber continuado el «Enigma Carismático» luchando en la compañía sin tener los problemas de adicciones y el arresto por conducir en estado de ebriedad que lo mantienen alejado de la programación. Quién sabe lo que estarían haciendo The Hardys en estos momentos. Probablemente ya hubieran sido Campeones Mundiales de Parejas en la compañía Khan.

► Jim Cornette critica a AEW por Matt Hardy

Si se le pregunta a Jim Cornette, no necesita ver más de lo que habrían hecho los hermanos, tiene claro que no fue todo lo buena que podría. De ello estuvo hablando recientemente en Drive Thru. El promotor luchístico además crítica a All Elite Wrestling por haber causado daño cerebral al mayor de ellos. Cree que en la organización no entienden en qué punto están de sus carreras y que además de no tener un buen plan para su reencuentro tampoco cuidaron a Matt de la mejor manera antes de que Jeff llegara.

«Esa es la cuestión. Una reunión como la de los Hardy deberían haber tenido un plan en marcha… Al comienzo los trajeron de vuelta para trabajar con chicos que están abajo y estropearon su reunión en un combate que no iba a ningún sitio, lo que hizo que perdieran un poco de brillo. Y también deberían saber que están viviendo con tiempo prestado con cualquiera de los dos, porque le causaron daño cerebral a Matt dos o tres veces antes de que Jeff llegara a la empresa«.

¿Os está gustando la carrera de Matt Hardy en AEW?