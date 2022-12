Jim Cornette aconseja: «¡OnlyFans no es la solución!»

La polémica en torno al despido de Mandy Rose de WWE por vender imágenes y videos subidos de tono en una plataforma privada, ha causado bastante revuelo en la lucha libre profesional. Y a día de hoy, se sigue hablando del tema, pese a que Rose está feliz porque la polémica le ha hecho ganar más de 500 mil dólares en un par de semanas.

Recientemente, Madusa dijo que veía un doble racero en tono lo relacionado con el despido de Rose, y ahora, hay que dar otra opinión del caso de Jim Cornette, quien ya dejó atrás el analizar a fondo lo ocurrido, pero sí quiso darle un consejo a las luchadoras de AEW. Estas fueron sus palabras en la más reciente edición de su podcast Jim Cornette’s Drive-Thru:

«No estoy seguro si las mujeres de AEW, sin importar que tan bien se vean, deban sacar dinero de algo así. Mejor que se dediquen a su trabajo normal».

Y es que, hay que recordar, que en AEW no existe restricción alguna. Hay varias de sus luchadoras que tiene una cuenta en OnlyFans, y no ha habido sanción ni despido alguno. Aunque, también es cierto que ni siquiera Paige VanZant, quien es quien publica las fotos más atrevidas, ha llegado al nivel de las imágenes y videos que compartió Mandy Rose, así que no se sabe cómo reaccionaría Tony Khan si una de sus luchadoras sigue los pasos de Rose.

Sin duda alguna, también es muy interesante porque ya Rose ha dejado ver a muchas luchadoras que si aumentan el tono al contenido que venden, podrían generar una ganancia muy grande sin tener que luchar. Así las cosas, en la mente de algunas luchadoras podría haber una encrucijada entre si seguir luchando o seguir los pasos de Rose. También, será interesante ver si en el 2023 veremos a Rose llegando a All Elite Wrestling.