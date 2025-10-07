Jey Uso y Jimmy Uso atacan a LA Knight y CM Punk

En la más reciente edición de Raw, vimos algo sorprendente: Jey Uso y Jimmy Uso atacaron ferozmente a CM Punk y LA Knight. CM Punk estuvo en Raw en su regreso y agradeció a su esposa, AJ Lee, por su regreso, y su ayudarlo a vencer a Seth Rollins y Becky Lynch en WrestlePalooza.

► Momento clave de CM Punk , LA Knight , Jey Uso y Jimmy Uso en Raw

Punk dijo que no había estado en Raw en dos semanas para no interferir entre el Campeón Indisputable WWE, Cody Rhodes, ante Seth Rollins, para Crown Jewel 2025 Perth y prometió que iba a volver a vencer a Rollins y a recuperar el Campeonato Mundial de Peso Completo. LA Knight lo interrumpió y tuvieron un gran careo. LA Knight le dijo a CM Punk que solo era famoso por su pipebomb, pero que fue un mal campeón y que Rollins ya lo ha vencido varias veces.

► ¿Y ahora qué?

«A diferencia tuya, yo sí he vencido a Seth Rollins y pronto seré el nuevo Campeón Mundial», dijo LA Knight. Jey Uso apareció para reclamar que nunca tuvo su revancha titular y que la quería ahora. Jimmy Uso entró y todo terminó en caos: Jey atacó a LA Knight con una superkick. CM Punk golpeó a Jey Uso y Jimmy Uso le dio una superick a CM Punk. Ya veremos a qué nos lleva esto.