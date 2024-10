Jey Uso: «Me sentía vulnerable yo solo en WWE»

«Main Event» Jey Uso ha dado un giro a su carrera que antaño hubiera sido impensable. ¿Cómo valora todo lo que ha estado viviendo por su cuenta en WWE? Antes de perder el Campeonato Intercontinental con Bron Breakker en Raw por culpa de The Bloodline, el samoano compartía un análisis en Metro.co.uk.

► El presente de Jey Uso en WWE

«Me sentí incómodo al principio, ya sabes, sentí que estaba vulnerable muchas veces«.

«Al principio fue algo difícil. Estaba tratando de encontrar mi camino. Ahora he estado ahí afuera casi un año entero, ya me siento cómodo. Ahora creo en lo que estoy haciendo bien. Creo que la gente también cree en lo que estoy haciendo bien.»

«Pero todo se pegó, el movimiento ‘Yeet’ se pegó. La gente simplemente me apoyó. Nunca pensé que estaría en esta posición. Estoy muy, muy agradecido con todos. Creo que es porque me vieron crecer en la televisión, no sé, como que me vieron, vieron todos los altibajos todo el tiempo. Así que me quisieron apoyar».

«Eso (su gran entrada en Backlash: France) me hizo darme cuenta, como, ‘Oh, vaya, están conmigo’, pero no me di cuenta de lo grande que era mi entrada hasta que la vi. Cuando la vi unos días después, hombre, no sabía que era tan grande. Sí, fue increíble. Nunca podré revivir eso, ni replicarlo de nuevo.»

«Nunca se me pasó por la cabeza aventurarme y ser un luchador individual. Siempre pensé que seríamos un equipo de por vida, seguro. Siempre pensé que la meta y la misión era llegar aquí y ser el equipo número uno en el mundo de la lucha libre profesional. Y lo logramos. Y a medida que continuaba el camino, comencé a querer alcanzar metas más altas.»

«Para ser honesto, gané el título ese lunes por la noche, y luego tenía un vuelo temprano, a las 6am del martes. Simplemente, estuve despierto toda la noche porque estaba tan emocionado que no podía dormir. Y no lo sentí realmente hasta que llegué a casa, con mis hijos, y le mostré a mi hijo el cinturón. Le dije, ‘Mira, mira lo que conseguí’. ¡Se volvió loco! ¡Empezó a tomarse fotos con él!. Me tomó casi 15 años conseguirlo. Nunca pensé que tendría mi propio campeonato individual. Conseguí el campeonato individual.»

