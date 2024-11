Los miembros de The Original Bloodline, conformado por Roman Reigns, Sami Zayn, Jey y Jimmy Uso, han arreglado sus diferencias que parecían imposibles de arreglar durante el último mes. Con WWE Survivor Series: WarGames el próximo sábado, el grupo cree que puede cobrar venganza por la pérdida que sufrieron a manos de la nueva versión de The Bloodline, liderados por Solo Sikoa, en Crown Jewel a principios de este mes, afirmación que se ve reforzada con la adición de CM Punk a su equipo de WarGames.

► Jey Uso está contento de trabajar con Sami Zayn

El ex campeón intercontinental WWE, Jey Uso, está feliz de ver a la banda nuevamente junta, especialmente después de que Reigns le dio la bienvenida a Sami Zayn con un gesto de aprobación. Durante una entrevista reciente en Cheap Heat, Jey valoró la contribución de Zayn durante la saga de The Bloodline, que ya tiene algunos años.

«El viernes pasado, fue genial, todos juntos en la sala, incluso cuando estábamos trabajando juntos detrás de escena haciendo los segmentos detrás del escenario. Solo estar allí con Roman y Sami y hacer ping-pong entre nosotros, se sintió como en los viejos tiempos, hombre.»

«Sami es uno de mis chicos favoritos con los que trabajar. También, uno de mis trabajadores favoritos. La forma en que habla… si prestas atención a Sami Zayn, tiene habilidades; el chico tiene habilidades. Es un actor; puede trabajar. Es bueno; está seguro en el ring. Estoy muy contento de que esté en mi equipo ahora mismo».

En el reciente Friday Night SmackDown, The New Bloodline reveló a Bronson Reed como su quinto miembro antes del enfrentamiento del próximo sábado, mientras que la versión original de The Bloodline sumó a CM Punk a sus filas, luego de que Paul Heyman hiciera el anuncio. «The Wiseman» también hizo su esperado regreso luego de que fuera apaleado por Solo Sikoa y su grupo hace unos meses.