Jey Uso supera a The Miz y avanza en el torneo Last Time Is Now

La primera ronda del torneo Last Time Is Now, para determinar al último rival de John Cena, continúa. Después de su inicio en Raw, la acción se trasladó a SmackDown con un encuentro de alto voltaje: Jey Uso vs. The Miz.

La rivalidad histórica entre The Miz y John Cena añadíó un trasfondo, pero que Jey Uso llegaba con el impulso de haber eliminado al propio Cena para ganar el Royal Rumble 2025. Las estadísticas favorecían claramente a The Miz, quien llevaba una ventaja de 4-1 en luchas previas contra Jey, con su último duelo registrado en 2019.

► Momentos clave

El combate comenzó con The Miz dominando la contienda. Sin embargo, Jey Uso no se dejó amedrentar. Tras escapar del ring, desató su furia y estrelló a Miz contra la mesa de comentaristas en inglés.

The Miz respondió con golpes a las costillas seguidos de una patada en la cabeza que casi le da la victoria. La intensidad subió cuando Miz ejecutó Codebreaker y un devastador DDT, llevando a la afición al borde de sus asientos. Incluso llegó a burlarse de John Cena realizando su característico Five Knuckle Shuffle, añadiendo dramatismo al momento.

Pero Jey Uso demostró una resistencia: Sobrevivió al temible Skull Crushing Finale de The Miz, y cuando éste intentó repetir la maniobra desde la segunda cuerda, Jey reaccionó con una serie de codazos y una maniobra que, aunque lució extraña, fue efectiva para desequilibrar a Miz. Sin perder tiempo, Jey conectó su Spear y lo remató con plancha para obtener la victoria.

► ¿Y ahora qué?

Con este triunfo, Jey Uso avanzó a la siguiente ronda del torneo, acercándose a la oportunidad de convertirse en el rival elegido para lo que será la última lucha de John Cena.