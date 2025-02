Jey Uso: «Soy el nuevo Campeón del Pueblo de WWE»

The Rock siempre se ha llamado a sí mismo «El Campeón del Pueblo» de WWE. Esto empezó durante la Attitude Era, cuando empezó a hacerse con el favor de los fanáticos como integrante de Nation of Domination. A medida que lo apoyaban más, él fue pasando de heel a face hasta convertirse en el favorito de todos. No solo por sí mismo sino también en contra de Vince McMahon. Él representaba a la gente y de ahí ese apodo. Otro factor clave fue cuando Muhammad Ali, considerado el «People’s Champion» del boxeo, le dio su bendición a para usarlo en la lucha libre. Desde entonces, se convirtió en parte de su identidad y legado.

► El nuevo Campeón del Pueblo

Y a pesar de haber creado el sobrenombre de «The Final Boss», realmente nunca ha dejado aquel atrás. De hecho, en sus últimas apariciones en la compañía estaba acompañado de un cinturón en honor a ello. Tampoco ha olvidado completamente ser «The Great One»

o «The Most Electrifying Man in all of Entertainment». Sin embargo, parece que ha nacido un nuevo «Campeón del Pueblo». No porque la gente lo llame así sino porque él se ve a sí mismo de tal manera. Mientras hablaba recientemente con Daniel Cormier, Jey Uso jugaba con fuego al darse para sí el apodo de The Rock. ¿Tendrá consecuencias?

«Ahora soy el hombre del pueblo. Soy el nuevo People’s Champ ahora, o lo seré. Pero realmente amo a la gente porque siento que me vieron crecer, vieron toda mi historia frente a ellos, y nunca se suponía que yo fuera el tipo principal. Ellos me eligieron, Uce. Mark Henry acaba de decir eso en su podcast: la gente eligió a Jey. Eso es lo que está funcionando para él. No están forzando a nadie sobre nadie. Me vieron trabajar, y siento que pueden identificarse con eso.»

¿Qué opinas de las palabras de Jey Uso?