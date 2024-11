Jey Uso: «Si hay un problema… Paul Heyman»

Paul Heyman estuvo al lado de Jey Uso, Roman Reigns y Jimmy Uso desde los inicios de The Bloodline pero en la actualidad está desaparecido. No ha vuelto a ser visto en WWE desde que The New Bloodline, comandados por Solo Sikoa, lo atacaran brutalmente. Es más, durante el episodio de SmackDown del 15 de noviembre, el «OTC» lo llamó por teléfono y «The Wiseman» no contestó. Esto parece que puede tomarse como un indicativo de que regresará más pronto que tarde pero no se sabe nada realmente de cuando podría hacerlo.

«The number you have reached is not in service.» #SmackDown pic.twitter.com/CB8pDFvoq5 — WWE (@WWE) November 16, 2024

► Paul Heyman, solucionador de problemas

Y mientras el luchador apodado «Main Event», o «The Yeet Master», reciente Campeón Intercontinental, habla así de él en Cheap Heat with Peter Rosenberg.

«El Sabio realmente es el Sabio para mi familia. Ha estado cerca de mi familia por más de 50 años. Está detrás de las escenas mucho. Produce incluso cuando no está en la televisión, él está ahí. Todo lo que pasa detrás del escenario: ‘Di esto. Tal vez dilo así. Haz esto. Haz aquello.’ Tiene una mente increíble para este negocio. Estar cerca de él casi cinco años, casi todos los días, me alegra que todavía esté aquí. Me alegra que esté cerca de mi familia, y estoy feliz de tenerlo de nuestro lado. Es una pieza clave para respaldarte y apoyarte. Cualquier problema que tengamos, acudimos a él. Él lo soluciona para mi familia. Lo amamos.»

Un lugar y momento ideal para que Heyman regrese podría ser Survivor Series: WarGames, donde The OG Bloodline enfrentará a The New Bloodline. Una buena venganza del miembro del Salón de la Fama contra quienes lo atacaron sería ayudar a sus rivales a vencerlos dentro de la estructura metálica. Habrá que ver si eso es lo que ocurre el 30 de noviembre.

Embed from Getty Images