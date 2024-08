Jey Uso se pronuncia sobre el regreso de Roman Reigns

El OTC Roman Reigns hizo su esperado regreso durante la conclusión de SummerSlam el sábado pasado, ayudando a Cody Rhodes a asegurar la victoria contra Solo Sikoa en el evento principal de Bloodline Rules, aunque dejó en claro que su objetivo era reclamar su lugar como el Jefe Tribal.

► Jey Uso reconoce a Roman Reigns

Con Roman Reigns de regreso en la televisión de la WWE, se ha disparado el primer tiro en la próxima Guerra Civil en The Bloodline, con el OTC probablemente aliándose con Jimmy y Jey Uso, para hacerle frente a la nueva versión de The Bloodline; no obstante, recién este nuevo capítulo está empezando.

Durante una entrevista reciente con Sports Illustrated, Jey Uso elogió a Roman Reigns después de su regreso en SummerSlam, reconociendo el talento excepcional de su primo, de quien dice que lo hace todo fácil.

“No hay nadie mejor. Hace que parezca muy fácil. Lo admiro. Tiene dominada esta forma de arte”.

Jey también comentó sobre sus hermanos Solo Sikoa y Jimmy Uso, expresando su creencia de que los fanáticos amarán a Jimmy, a la vez que espera que le den una paliza a su hermano menor Solo.

“Solo necesita que le den una paliza, de eso no hay duda. Y la gente amará a Jimmy. Es el tipo más divertido que conozco, mucho más divertido que yo. Has visto destellos de lo que puede hacer por sí solo. Espera a ver su grandeza. Él es el siguiente”.

Roman Reigns no tuvo muchos problemas para lidiar con Tama Tonga y Tanga Loa en SmackDown, pero la lesión de Jacob Fatu incidió en aquello, y veremos qué sucederá cuando este último vuelva al ruedo. Mientras tanto, Jimmy Uso todavía no ha aparecido en la televisión de la WWE desde el episodio del 12 de abril de SmackDown cuando fue atacado brutalmente por Solo Sikoa y Tama Tonga.