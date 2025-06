¿Jey Uso saldría de WWE tras derrota ante Gunther?

Anoche en la más reciente edición de Raw, vimos cómo Gunther se recuperó y le pasó por encima a Jey Uso. La paliza terminó con Gunther destrozando a Jey Uso para recuperar el Campeonato Mundial de Peso Completo.

Inmediatamente después de que el show salió del aire, Jey Uso dio unas sentidas palabras en la PHX Arena en Phoenix, Arizona, que ahora, dan mucho de qué hablar y dan mucho por qué especular.

► Jey Uso seguiría en WWE , pese a interesantes y emotivas palabras

Pues bien, sin duda alguna, unas palabras muy interesantes. El exempleado de WWE, Tommy Carlucci, ex asistente de producción, especuló en su video podcast Behind The Turnbuckle que Jey Uso podría tomarse un tiempo fuera de WWE para sanar de algunas heridas:

“Damas y caballeros, este es mi hijo menor, Jace. Estoy muy feliz — lo traje conmigo de viaje este fin de semana. Ya lo han visto un par de veces en videos conmigo. Aunque perdí, estoy muy agradecido de que él estuviera aquí conmigo, recorriendo el camino a mi lado. De verdad quiero pedirle disculpas a mi hijo. Lo siento también con todos ustedes. Luché con todo lo que tenía. Gunther es ese tipo. Uno de los mejores atletas, uno de los mejores profesionales con los que he compartido el ring. Al final de la noche, le tengo muchísimo respeto a ese hombre, así que denle un aplauso a Gunther.

Pero voy a volver. Voy a volver.

Hey Phoenix, ustedes están encendidos. Cuando salgo e ingreso al ring, puedo sentir la vibra en cada ciudad. Pero esta noche, esta noche ustedes estaban al máximo.

Desearía que todos pudieran experimentar lo que nosotros sentimos detrás del escenario, al caminar por esas cortinas. Me siento muy, muy bendecido, de verdad. Me mantengo humilde frente a ustedes. Amo lo que hago, nunca doy esto por sentado, ¿ok?

Los amo a todos.

Padres, les agradezco su esfuerzo, el dinero que gastan para traer a sus seres queridos al show. Niños, hey niños, en serio, díganles a sus padres que los aman, ¿de acuerdo? Escúchenlos. Algo tan simple como recoger sus cosas significa mucho. ¿Me entienden?

Ya me han oído decir esto varias veces porque tengo hijos. Recojan sus cosas, digan sus oraciones, lávense el trasero cuando sea hora de dormir, no tengan mala actitud, lávense los dientes, ¿me entienden? ¿Te lavaste los dientes esta mañana? Bueno, perfecto.

En serio, los quiero. Una vez más, por una sola vez. Cuatro letras…”.

«En realidad, Gunther me gusta en este momento. Creo que Jey probablemente se está tomando un pequeño descanso con esas lesiones, esas supuestas lesiones que ha tenido. Así que tal vez va a hacer eso. Ya veremos».

Incluso, reportes falsos indican que Pro Wrestling Insider reportó que la supuesta ausencia de Jey Uso en WWE se había planeado desde hace meses, pero, esto nunca se reportó. Por su parte, Ringside News señala que Jey Uso sigue estando programado para aparecer en el evento premium más proximo de WWE: el 16 de junio desde el Resch Center en Green Bay, Wisconsin.