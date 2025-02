Jey Uso revela el origen del «Day One Ish»

Jey Uso y Jimmy Uso, cuando aún eran The Usos y el presente de ambos en 2025 era completamente impensable, comenzaron a decir (y a poner en su camiseta) «Day One Ish» en 2017, cuando cambiaron su imagen y pasaron a un estilo más agresivo y realista como heels.

► El origen del «Day One Ish»

Ahora, ¿cómo los hermanos gemelos dieron con ese término? El ganador del Royal Rumble 2025 y retador al Campeonato Mundial de Peso Completo en WrestleMania 41 lo cuenta en el podcast Club 520:

«Esa frase ‘Day One Ish’ la pusimos en una camiseta en medio del centro comercial. Ya sabes, solo estábamos probando cosas. Bueno, no podíamos decir ‘Day One S***’. Así que ‘Ish’ salió de una canción de rap que decía ‘Ish…’. Estábamos en la mesa de diseño creando cosas.»

El término «Day One Ish» surgió cuando reformularon su eslogan «Day One», que originalmente significaba que estaban en WWE desde el primer día juntos. Al agregar «Ish», lo hicieron más callejero y con doble sentido, indicando que siempre han sido leales a su estilo y raíces. Esto tuvo relación también con el nacimiento de «The Usos Penitentiary».

Durante el 2017, The Usos dominaron la división de parejas de SmackDown, ganando el Campeonato en Parejas en varias ocasiones. Tuvieron una intensa rivalidad con American Alpha a principios de año y, más tarde, con The New Day, con quienes protagonizaron algunos de los mejores combates de parejas del año, incluido un Hell in a Cell Match en octubre.