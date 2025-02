No todo el Universo WWE vio con buenos ojos que Jey Uso ganara el Royal Rumble 2025 de WWE para ir a WrestleMania a luchar por un campeonato del mundo; él mismo ya adelantó que seguirá persiguiendo el título de los pesos completos que ostenta Gunther. Ya hablamos de que el video de su triunfo en YouTube se llenó de dislikes.

Y ese descontento no pocos fanáticos lo han estado expresando públicamente y ha llegado hasta el «Main Event», quien lo abordó recientemente mientras hablaba en The Pat McAfee Show con Pat McAfee, quien a su vez estaba ejerciendo de comentarista durante el evento premium donde el samoano logró su victoria más grande.

«Sí, Uce. Son ellos. Esa es su opinión. Pero tú no te pones mis botas cada semana. No estás en la carretera todo el tiempo. No sientes los golpes, los apretones de manos, los movimientos que nadie ve. Vuelos tempranos, autos de alquiler… Nosotros no viajamos con guardaespaldas. Yo estoy en las trincheras como todos los demás. No me afecta, no necesito nada de eso. Solo miro hacia adelante, con visión de túnel. O te subes al tren o te bajas. Hay muchos que hablan, Uce, pero es porque no pueden hacer lo que hacemos. Yo estoy emocionado. Todo es positivo. Nunca pensé que llegaría a este nivel… pero aquí estoy, y todavía me queda camino por recorrer. ¡Yeet!».

¿Cómo viviste la victoria más grande de la carrera de Jey Uso en la WWE?

«That’s their opinion and they’re not strapping on my boots every week..

There’s a lot of haters out there and they talk it because they can’t walk it..

I never thought I’d be at this level and now I’m here» ~ Jey Uso #PMSLive pic.twitter.com/Tu9Gel1O9w

— Pat McAfee (@PatMcAfeeShow) February 3, 2025