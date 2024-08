Jey Uso recuerda el segmento «Ucey» con Sami Zayn

Durante el episodio de WWE SmackDown del 28 de octubre de 2022, Sami Zayn puso a reír a todo el Universo WWE diciéndole a Jey Uso si se sentía un poco «Ucey», palabra que se convirtió en un elemento habitual de voz de los fanáticos en los combates y segmentos de The Bloodline desde entonces.

► El segmento «Ucey»

Y recientemente en el Fanatics Fest NYC, el samoano estaba hablando sobre su tiempo trabajando con SZ cuando la multitud comenzó a corearla, a lo que Jey contestó: «Lo vamos a traer de vuelta, Uce. Sin duda, Ucey, ese segmento (fue el más) divertido en televisión. Fue el momento más genial y embarazoso para mí. No sabía qué hacer. Fue divertido». Asímismo, al preguntarle si ha visto el segmento de nuevo, respondió: «No me gusta (verlo de nuevo). Hubo un par de veces en las que me reía en la televisión cada semana y luego empecé a pensar, ‘Estoy siendo poco profesional, creo.’ No podía evitarlo porque cuando estamos haciendo las tomas, las estamos haciendo en vivo. Están contando hacia atrás, yo solo estoy parado ahí, y no sé lo que va a decir. Me está mirando tratando de hacerme reír. Mis hermanos también. Es muy difícil cuando hago contacto visual con mis hermanos, me cuesta no sonreír. Solo puede mantener una cara seria.»

Es de suponer que Jey Uso va a unirse a Roman Reigns en su rivalidad contra Solo Sikoa, Tama Tonga, Tonga Loa y Jacob Fatu pero de momento anda un poco perdido por Raw. También Sami Zayn después de haber perdido el Campeonato Intercontinental contra Bron Breakker.

¿Fue aquel tu segmento favorito de The Bloodline?