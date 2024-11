Jey Uso: «Quiero luchar contra Jimmy una vez más»

Con cada día que pasa, «Main Event» Jey Uso está volviendo a abrir más su corazón a su hermano, Jimmy. Aproximadamente un mes atrás, cuando todavía no se había decidido a reunirse con él y Roman Reigns contra The Bloodline, el ex Campeón Intercontinental ya decía:

«Me gustaría hacerlo con Jimmy, porque siento que con Jimmy… Sami también es fácil, pero siento que con Jimmy, somos el mejor equipo de parejas del mundo. Hemos hecho de todo. Pero siento que si tuviéramos un regreso, me gustaría enfrentarme a esos chicos [Shelley y Sabin], a un par de chicos de NXT, tal vez a los Lucha Bros. Pero tienen que pasar por esta puerta».

► Jey vs. Jimmy una vez más

No obstante, ahora que los tres y Sami Zayn están programados para enfrentar a Solo Sikoa y compañía en Survivor Series: WarGames, revela que también le gustaría que ambos se volvieran a enfrentar el uno contra el otro, como hicieron en WrestleMania XL:

“Para ser honesto, me gustaría volver a enfrentarme a mi hermano una vez más. Me gustaría. WrestleMania XL me dejó un mal sabor de boca”, le dice Jey a Peter Rosenberg en Cheap Heat cuando se le preguntó por un posible combate que tiene en mente para WrestleMania 41. “Sé lo que podemos hacer. Los fans no tienen ni idea, pero mi hermano y yo sí lo sabemos. Claro que sí, hubiéramos robado el show. Solo que pasan cosas. Todos somos un equipo”.

Cuando se le preguntó si se enfrentaría a su hermano en el debut de WWE RAW en Netflix, el samoano respondió: “Encendería ese maldito lugar. Estaríamos agotados. Sería pura energía. Hablas de marcar el tono en Netflix. Ponme en el lugar. Hagámoslo. Me gustaría volver a hacerlo una vez más. Sin rodeos. Contando historias.”

¿Te gustaría que los hermanos volviesen a luchar en WWE?

