Recientemente, Jey Uso, la Superestrella WWE sensación del momento, habló con Alex McCarthy y Lewis Browning para una interesante entrevista con el Daily Mail. Pues bien, allí Jey sorprendió al revelar que su interés más grande en WWE a futuro, más allá de quitarle el Campeonato Mundial de Peso Completo a Gunther en WrestleMania 41, es enfrentarse a The Rock.

Así es, Jey Uso quiere enfrentarse a su famoso primo. Pero, tal vez si no se puede luchando en el ring, dice que se conforma con una guerra en el micrófono, pues, asegura Jey, puede estar al mismo nivel o incluso un nivel mayor que The Rock en sus promos. Estas fueron sus interesantes palabras:

► Jey Uso quiere batallar ante The Rock en el micrófono y explica por qué

«Tengo la intención de trabajar con The Great One. No me felicitó por ganar el Royal Rumble 2025. Él también estaba ocupado, pero siempre estamos en movimiento. Me cansé de tanto abrazar. Me agoté más después con los abrazos que en el Royal Rumble en sí.

«Quiero entrar ahí. Me gustaría enfrentarme cara a cara con él en una promo. Sé que The Rock es bueno en eso, pero siento que yo represento la nueva generación, estoy realmente metido en esto. Estoy completamente entregado a esto.

«The Rock es muy creíble. Puede ser entretenido y todo eso, pero siento que puedo sacar de él un tipo de emoción diferente. La familia siempre toca fibras distintas. No sabía que podía hacerlo con Roman Reigns, con mis hermanos, así que me gustaría probar esas aguas. La oportunidad de enfrentarme a él en el micrófono es lo que más me atrae de esta idea».