Jey Uso no se desespera por estelarizar WrestleMania 41

Al ganar el Royal Rumble varonil el 1 de febrero de este año, Jey Uso se aseguró un combate por el título de su elección en WWE WrestleMania 41, escogiendo a Gunther, contra quien tendrá su tercer intento por convertirse en Campeón Mundial. Desde entonces, el «Ring General» ha buscado por todas las formas hacerle la vida imposible al hombre del «Yeet», quien según su padre Rikishi, luce bastante estresado con las nuevas responsabilidades adquiridas.

► Jey Uso quiere convertirse en Campeón Mundial

A pesar de su victoria en el Royal Rumble que le implicó un boleto automático por el título mundial en WrestleMania, no necesariamente implica que forme parte del estelar, ya que la historia se ha encargado de que no suceda así, y pese al sobrenombre de «Main Event» que lleva el samoano.

Durante una entrevista reciente con Alex McCarthy de Daily Mail, Jey Uso no luce desesperado por el hecho de no estelarizar WrestleMania 41, y más bien luce enfocado por hacer de su combate contra Gunther lo mejor posible, y buscará aprovechar la oportunidad que se le ha presentado, y evidentemente, obtener el Campeonato Mundial de Peso Completo.

«WrestleMania, noche una o noche dos, cualquiera que sea el orden del encuentro. No me importa si estoy en el último, no me importa si lo abro. Voy a salir y ellos van a recordar mi combate, así que eso es todo en lo que estoy enfocado. Esta es una foto única en la vida. Así es como lo estoy mirando, porque esto podría nunca volver en mi carrera».

Con WrestleMania 41 acercándose rápidamente, WWE aún no ha confirmado el orden de los combates y todavía no cierra su cartel; no obstante, a todas luces se ve que las miradas estarán en el combate entre John Cena, quien le vendió su alma a The Rock para intentar ganar su Campeonato Mundial número 17, y Cody Rhodes.