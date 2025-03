Jey Uso: «No me importa si estelarizo WrestleMania»

El hombre del momento en WWE, Jey Uso, sorprendió recientemente con unas interesantes declaraciones en donde dijo que no le importa si estelariza o no WrestleMania 41. Todo porque, aseguró, los fans de WWE y la buena lucha libre, recordarán por siempre su lucha ante Gunther. Estas fueron sus interesantes declaraciones en una reciente entrevista con Alex McCarthy del Daily Mail:

► Jey Uso está listo para enfrentarse a Gunther en WrestleMania 41

«WrestleMania, noche uno o noche dos, sin importar en qué combate esté. No me importa si soy el último, no me importa si abro el evento. Voy a salir ahí y van a recordar mi combate, eso es todo en lo que estoy enfocado. Esta es una oportunidad única en la vida. Así es como lo veo, porque puede que nunca, nunca vuelva a darse en mi carrera».

Recordemos que Jey Uso ganó sorpresivamente el Royal Rumble 2025 y, por tal motivo, pudo elegir a Gunther como rival para WrestleMania 41, en donde buscará quitarle el Campeonato Mundial de Peso Completo.



WrestleMania 41 se realizará el sábado 19 de abril de 2025 y el domingo 20 de abril de 2025 desde el Allegiant Stadium en Las Vegas – Paradise, Nevada.