Jey Uso: «Mi mamá va a estar en WrestleMania 41»

Jey Uso vs. Gunther va a determinar quien será el Campeón Mundial de Peso Completo cuando termine WrestleMania 41. Las dos Superestrellas WWE están protagonizando una rivalidad sangrienta que encontrará su punto culminante en «The Showcase of the Immortals».

► La mamá de Jey Uso en WrestleMania

Y al retador no le faltan las motivaciones para salir victorioso. Precisamente una es «hacerse inmortal», poner su nombre en la historia, lo que incluye ganar su primer título mundial de manera individual, y también demostrar que tiene esa capacidad, a sí mismo, a Roman Reigns, a The Bloodline, a su famila. Otra, lo que nos devuelve a la «sangre», es vengar a su hermano, Jimmy Uso, a quien el campeón puso a sangrar delante suya sin que pudiera hacer nada.

Pero si además todo esto no fuera suficiente, el «Main Event» tendrá a su mamá en el magno evento, como él mismo revela en No Contest Wrestling:

«Es una mujer fuerte. Tuvo que ser difícil para ella porque nos tuvo a nosotros a los 18 y mi papá siempre estaba tratando de ser luchador a los 18, así que no teníamos dinero. Ella hizo lo mejor que pudo, y a medida que fui creciendo, entendí todo. Ella hizo lo mejor para criarnos. Éramos unos locos. Éramos cuatro chicos. Amo a mi madre. Todos nosotros, la cuidamos. Ella es la reina. Estará en Mania. Ella es el pegamento. Está 50/50 sobre ver lucha porque, estoy seguro, tiene buenos y malos recuerdos del negocio, pero ver lo que estamos haciendo ahora, le encanta. No puedo esperar para hacerla sentir orgullosa en WrestleMania. La promo, fue fácil para mí ser real porque hablé de mi madre. Decirle a la gente que se callen, es difícil lograr que guarden silencio. Yo les decía que se callaran. Eso es un juego completamente diferente. Siempre quieres que la gente te anime y te apoye, pero yo les estaba pidiendo que se tranquilizaran para que pudieran sentir esto. Al principio sentí que estaban un poco descontrolados, pero al final de la promo, los tenía en la palma de mi mano».