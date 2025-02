Jey Uso: «Mantendré mi momento hasta WrestleMania»

Jey Uso es el nombre del momento en WWE. No solamente es el más destacado por los fanáticos, y el más querido del momento, con su gran frase de «YEET!», sino que es el hombre que sorprendió a todos y ganó el Royal Rumble 2025. Pues bien, en una reciente entrevista para el video podcast del ex Campeón Mundial de Peso Completo UFC, Daniel Cormier, Jey Uso habló acerca de cómo se prepara para que su momentum, su impulso con los aficionados y en su carrera en WWE, no vaya a terminar.

► Jey Uso habla de cómo mantenerse vigente con los fans rumbo a WrestleMania 41

«De la misma manera en que lo he estado haciendo. Cada semana, me concentro, Uce. Cada lunes en Raw o viernes en SmackDown, me enfoco en esa noche. No voy con la mentalidad de ‘Voy a guardarme algo para la próxima semana’. Lo doy todo esa noche, y luego ya veo qué hacer la siguiente semana. Y entonces, esa semana, tengo que subir mi nivel. Así lo haré hasta WrestleMania, Uce.

«Ahora mismo estoy en la cima, Uce. Ya aseguré mi lugar en WrestleMania. Ya me quité la mitad del estrés de encima. Es momento de disfrutarlo, pero también de seguir en el gimnasio, tener cuidado en el ring… alejarme un poco de Waffle House. Maldita sea, sé que hay un Waffle House en Cleveland, Ohio. Y yo como ‘Diablos’”.

«¿Que si me gusta Waffle House? Vamos, Uce. Me encanta. Toda mi familia. Mira, espera, espera, porque Waffle House es un cincuenta y cincuenta. Hay algunos Waffle House que están en zonas bien pesadas. Hay que saber juzgar. Puede que esté algo sucio, pero está bien. Es un cincuenta y cincuenta. Pero te digo algo, Uce: si está bueno, está bueno. Pero si está malo, está malo».