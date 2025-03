Jey Uso: «Los hay mejores, pero no están donde yo»

Jey Uso responde a quienes lo critican, a quienes lo ponen en duda, camino a la lucha más grande de su carrera en WWE en el mayor escenario de todos, WrestleMania, contra uno de los mejores luchadores del mundo, Gunther, por el Campeonato Mundial de Peso Completo.

«Si vuelves a ver toda la historia de The Bloodline desde el primer día, te perderás en el juego como todos los demás. Querían que yo fuera Roman. Me apoyaban con todo. En ese momento no hubo rechazo. Así que sé cómo moverme y adaptarme al juego. Claro que resuena conmigo, porque fue mi mejor trabajo, de verdad. Me dio la confianza para hacer lo mío como luchador individual. Me dio confianza en el micrófono. Me dio confianza frente a la cámara.»

Siento que actúo como si todo fuera un 10 de 10 para mí, ¿sabes a lo que me refiero? Ahora me van a criticar porque estoy en esta posición. ‘Oh, él no puede hacer esto. Solo tiene tres movimientos.’ Pero, siendo realistas, si de verdad queremos ser honestos, hay un montón de luchadores increíbles, mucho mejores que yo, pero no están en la cima. Tienen 20 movimientos, pueden hacer todo eso, pero no están en mi posición. ¿Me entiendes? Porque aquí arriba es otro juego. Pero ustedes me han visto aprender. Han visto mi mejor trabajo, mi mejor versión, hermano. Todo el camino. Y todavía lo ven. Ahora ven destellos de eso cuando hago mis promos. Eso soy yo al 100%. No está escrito. Si me dicen: ‘Habla de WrestleMania’, yo voy a hablar de WrestleMania.

Aparte de eso, uce, no puedes salir ahí en vivo en televisión como yo lo hago y mover a la multitud. Ese soy yo ahora. Yo hago temblar arenas, hermano. El suelo bajo tus pies va a vibrar cuando salga mi entrada. ‘¿Qué demonios está pasando? Ah, es uce que está saliendo.’ Ese es el nivel en el que estoy, y ahí me voy a quedar. Estoy aprendiendo. Aprendo sobre la marcha. Porque en este negocio, si dejas de aprender o de evolucionar, estás fuera. Como, adiós. Hay 100 perros esperando afuera, listos para comerse tu puesto. Pero si quieren llegar a la cima, van a tener que venir a buscarme.»