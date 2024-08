Jey Uso: «Le dije a mi padre: «‘Déjame trabajar'»

El miembro del Salón de la Fama Rikishi ha expresado en varias ocasiones su preocupación por su hijo Jey Uso. Podría resultar sorprendente habida cuenta del buen momento del luchador samoano en WWE pero ahí precisamente radica el malestar de su padre, en que la compañía no está aprovechando de la mejor manera su éxito:

«No están haciendo nada con Yeet. En mi opinión, ¿por qué? ¿Por qué no empujar o darle algo al babyface más popular, en mi opinión, sea mi hijo o no? (…) ¿Mami? ¿Eso es lo mejor que tienen esos escritores? ¿Escribir a este chico en una relación con Mami? ¿Qué están tratando de hacer? ¿Romper su matrimonio? No pueden ponerlo en una buena historia, entonces, ¿qué van a hacer ahora? Dios no quiera que intenten que se den un beso con lengua en Raw. Mierda, eso mejor no pase».

► Jey Uso a su padre, Rikishi

Quizá podría tener cierta razón el veterano atendiendo, por ejemplo, a que Jey no tiene un combate programado en SummerSlam. Sin embargo, cuando le preguntaron por sus palabras a su hijo recientemente en The Ringer Wrestling Show este contestó que le ha dicho a su padre que lo deje trabajar y vea lo que pasa en WWE TV:

«Él simplemente opinó sobre mi creatividad. Yo le dije: ‘Papá, solo mira el show. Déjame trabajar. Déjame salir y hacer mi trabajo, disfruta del espectáculo. Haz tu tema de rap’. Así es mi papá. Un saludo a mi papá».

