Lo sucedido este sábado 28 de enero en Royal Rumble en el duelo estelar, parece estar desquebrajando a The Bloodline, pues parece que no solo Sami Zayn ya no será parte de la agrupación.

Tras la lucha de Roman Reigns y Kevin Owens, The Bloodline continuó su castigo contra KO, hasta que Sami Zayn los detuvo; sin embargo, fue obligado por el Jefe Tribal a golpear a su amigo con una silla; pero la sorpresa fue grande cuando el Uce Honorario golpeó a Reigns.

Aunque se mostró arrepentido, Jimmy Uso y Solo Sikoa se lanzaron contra él de inmediato, además Reigns se unió a la golpiza.

Sin embargo, otra sorpresa sucedió cuando Jey se rehusó a atacar a su compañero y abandonó el ring.

► ¿Jey Uso abandonará The Bloodline?

Precisamente Jey fue quien más reacio estuvo a aceptar a Sami en la agrupación, pero éste se ganó su confianza con sus acciones.

Fue precisamente por eso, que Jey lo defendió en el juicio en su contra que se realizó en RAW y aseguró sentir que Sami estaba siendo presionado de más, lo que al final hizo que estallara contra Reigns.

Sin duda, Jey no estuvo de acuerdo de cómo trataron a Sami, y parece que ha decidido dejar Bloodline, pue sen su cuenta de Instagram publicó: “Estoy fuera” y una gota de sangre, la cual ha sido distintiva de la agrupación en redes.

Habrá que esperar a RAW y SmackDown de esta semana para saber qué sucederá ahora Jey, además de con Sami Zayn, pues todo lo que rodea a Roman Reings y su familia está al rojo vivo.