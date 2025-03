Sin obviar las incontables conversaciones que habrán tenido, la conocida buena relación que existe entre ellos, y la ayuda que seguro se brindaron fuera de cámaras en innumerables momentos, Jey Uso y John Cena compartieron el cuadrilátero en 22 ocasiones en WWE. Ninguna de ellas fue un mano a mano, pero de alguna manera sí que lo tuvieron cuando el «Main Event» eliminó al 16 veces Campeón Mundial para ganar el Royal Rumble 2025.

► Aprendiendo del mejor

Y precisamente de ello estuvo hablando recientemente el samoano con Peter Rosenberg en Cheap Heat cuando le preguntan sobre qué aprendió de estar en el ring con Cena:

«Aún aprendí ahí con él porque estaba emocionado de ir a lo grande. Los últimos dos en el ring. Él me dijo: ‘No, hermano. Esto es lo que vamos a hacer. Un ritmo más lento.’ En mi mente, pensé: ‘Lo siento, también estoy aprendiendo.’ Ese es un tipo diferente de ritmo ahí dentro. Recientemente creamos ese término, lo llamamos ‘Top Guy Speed’. Ese término. Roman fue el primero que me lo dijo cuando estábamos trabajando durante la era de la pandemia. Eso se me quedó».

► «Top Guy Speed»

Un término, «Top Guy Speed», que Jey también explica:

«En vez de pasar al siguiente movimiento, quédate ahí un ratito hasta que el público (se emocione) y diga ‘Esto está increíble.’ Muchos de los colegas quieren moverse, y mientras se están moviendo, la gente está gritando ‘Esto está increíble,’ pero tú ya estás moviéndote. Yo me quedo allí y dejo que el público reaccione. Una vez que se calman, entonces seguimos. Tenemos que ser disciplinados para quedarnos quietos. Es difícil quedarse quieto. Quieres levantarte y hacer lo siguiente. Espera. Una vez que se calman, ahora nos levantamos, vamos al siguiente, boom, lo haces de nuevo, ‘esto está increíble,’ lo haces de nuevo. Tienes que hacerlo en (el ring). No lo vas a aprender en ningún otro lugar. Solo los verdaderos lo saben. Cena, Randy [Orton], Roman [Reigns], Seth [Rollins], Drew [McIntyre].»