Jey Uso: «Estoy al final de mi carrera en la WWE»

Camino a poder lograr su victoria más importante en WWE, Jey Uso dice que solo le quedan un par de años de carrera por delante.

Cuando sus fanáticos más ilusionados están, el «Main Event» les lanza un jarro de agua fría. Esto le ha dicho a The Ringer Wrestling Show:

«Estoy en el final de mi carrera, así lo siento. Todavía me quedan un par de años, me siento fuerte, pero esta es la primera vez que empiezo a sentir que los años me están alcanzando«. Cuando le preguntaron si ya ve la luz al final del túnel, el samoano respondió: «No es tanto eso, solo creo que me estoy haciendo mayor, hermano. Cumplo 40 en agosto. Amo la lucha libre, la lucha libre es todo, solo que estoy empezando a llegar al punto donde quiero explorar un poco más.»