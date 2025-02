Jey Uso enfrentará a Gunther por el Campeonato Mundial de Peso Completo en WrestleMania

El ganador de Royal Rumble 2025, Jey Uso, ya eligió a su rival, se trata de Gunther, el Campeón Mundial de Peso Completo, quien tendrá que poner en juego su cetro en WrestleMania 41.

La semana pasada, Jey Uso se presentó en RAW y SmackDown para examinar sus opciones para hacer efectivo su premio por uno de los títulos más importantes de WWE, y precisamente el luchador austriaco prendió la mecha al asegurar que Jey no era un rival digno para él.

Durante el evento de RAW de esta semana, Jey llegó al programa listo para informar su decisión, pero mientras celebraba con la afición «Yeeteando», Gunther apareció para golpear a Jey, dejándolo en malas condiciones, pidiéndole que lo eligiera él, confiando que la golpiza, lo disuadiría de tomar esa decisión.

🚨BREAKING NEWS: 2025 Royal Rumble Winner Jey Uso just picked the World Heavyweight Champion, Gunther, as his #WrestleMania opponent! 👏👏👏#WWERaw #RawOnNetflix pic.twitter.com/5dXfYsbILA

— WWE (@WWE) February 11, 2025