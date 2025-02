¿Jey Uso enfrentará a Gunther en WrestleMania 41?

Jey Uso celebró su obtención de la victoria en Royal Rumble, junto a miles de aficionados que lo acompañaron a «yeetear» y que aseguraron que se merecía esa victoria, la que sin duda cambiaría su historia.

El integrante de los Usos se mostró notablemente emocionado y conmovido que le costó bastante hablar ante el público que no se cansaba de ovacionarlo, dejándolo varios minutos sin palabras.

How anyone can look at the way Jey Uso moves stadiums and arenas across the world and still not understand why he won the Rumble…

THIS MAN IS A STAR 🙌#WWERAW pic.twitter.com/8rpTcCu2wV

— The Movement – Pro Wrestling (@TheMovementXx) February 4, 2025