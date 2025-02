Jey Uso elimina a John Cena y se lleva el Royal Rumble 2025

La esperada lucha de Roya Rumble de 30 elementos, vio coronarse a Jey Uso, quien superó a 29 oponentes para quedarse con la oportunidad para WrestleMania XLI.

Como era de esperarse, el evento tuvo momentos memorables, incluyendo a entrada de John Cena, así como diversas sorpresas durante el encuentro.

El combate lo iniciaron Rey Mysterio y Penta, en un combate que ambos esperaban, pues los dos luchadores ya se habían enfrentado y hecho equipo fuera de WWE.

Chad Gable quien está cansado de los enmascarados, fue el siguiente en e ring y casualmente se enfrentó con dos en el ring, recordando que Penta lo derrotó en su debut. Los de sangre mexicana decidieron trabajar juntos diezmando a su rival.

Carmelo Hayes fue el cuarto en el ring que decidió unirse a Gable por un momento para atacar a los enmascarados. Santos Escobar entró como quinto y se lanzó contra Rey Mysterio.

Otis llegó al ring para usar su fuerza contra Santos y luego enfoscándose en Gable. Bron Breakker llegó como número siete, demostrando su poderío desde el primer momento, sacando a Carmelo Hayes y a Santos Escobar.

Akira Tozawa fue el siguiente en entrar al ring, pero Carmelo lo noqueó antes de retirarse. Ante esto, Triple H envió al youtuber IShowSpeed, al ring, quien de inmediato ayudó a Bron Breakker a eliminar a Otis. Sin embargo, el propio Breakker lo lanzó fuera del ring, donde Otis lo remató.

El siguiente en el ring fue Sheamus, seguido de Jimmy Uso y Andrade quien se lanzó contra todos y por poco quedó eliminado por Penta. Jacob Fatu llegó con todo contra sus rivales y se encaró con Penta y Rey, a quien cargó y les aplicó una dobe zambullida, después eliminó a Chad Gable, Rey Mysterio y Andrade.

Ludwig Kaiser, fue el siguiente en entrar y aunque tardó en hacerlo, al momento de ingresar, fue sacado de inmediato por Penta. Posteriormente, ingresó The Miz, quien entró bastante bien repartiendo golpes.

El campeón de TNA, Joe Hendry, fue el luchador número 15 ante la ovación de la afición.

De inmediato llegó Roman Reigns repartiendo golpes y eliminando a The Miz, Sheamus y Joe Hendry; y pese a tener un complicado combate con Bron Breakker también lo eliminó.

Mientras, Jimmy fue eliminado por Jacob Fatú, para que luego el Jefe Triba se enfrentará al aliado de Solo Sikoa. Drew McIntyre entra al ring y se une con Jacob para atacar a Roman y sorpresivamente, Finn Bálor llegó para atacar a Roman y Penta, pero luego las alianzas se acabaron y todos terminaron atacándose.

Shinsuke Nakamura llegó como 19 y nuevamente todos se aliaron contra Penta y Roman Reigns. Sin embargo, Finn Bálor sacó al mexicano. Jey Uso entró al ring a toda velocidad y dejó fuera a Nakamura.

Sorpresivamente, tras varios meses de lesión, AJ Styles regresó y entró al Rumble como 21. Braun Strowman ingresó como 22 y se lanzó directamente contra Fatú, quien lo derrotó recientemente y se vengó al sacarlo del ring.

Finamente el regreso de John Cena se dio con el número 23 del Royal Rumble eliminando a Braun Strowman y Finn Bálor.

Y un viejo conocido de Cena apareció de inmediato, CM Punk.Y de inmediato aparece Seth Rollins.

Dominik Mysterio ingresó como 26 golpeando a John Cena, pero siendo detenido por Roman Reigns. Sami Zayn fue el siguiente, lanzándose contra Punk. Damian Priest siguió en la lista, eliminando casi de inmediato a Dominik.

LA Knight fue el penúltimo y mientras esperaban al que cerraría la lista, Jey Uso pateó a Sami y lo dejó fiera. La lista la cerró Logan Paul, quien se lanzó contra todos y enmedio de la confusión, Damian eliminó a Drew.

LA Knight arrojó fuera del ring a Logan, pero este saltó hasta la mesa de comentaristas. Mientras tanto, Knight eliminó a Damian, aunque también quedó fuera de acción. AJ Styles estaba a punto de lanzarse con un vuelo, pero Logan lo jaló para dejarlo fuera.

El duelo quedó con seis gladiadores, quienes dejaron todo en el ring y más cuando Rollins y Roman se quedaron en el ring y cuando estaban trenzados, CM Punk eliminó a ambos, pero Logan Paul sacó a Punk, los tres recién eliminados siguieron peleando abajo del ring.

