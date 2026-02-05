Jey Uso defiende a Roman Reigns de las críticas

Roman Reigns ganó el Royal Rumble varonil de este año y va rumbo a WrestleMania 42 para enfrentarse ante CM Punk, decisión que la tomó el pasado lunes en WWE RAW. Sin embargo, muchos fanáticos no parecieron haber quedado contentos en su momento con el resultado, puesto que el «Jefe Tribal Original» no había aparecido mucho en televisión y ni tenía una historia activa con Punk que pudiera justificar su ruta hacia el gran evento.

► Jey Uso apoya a su familia

Como apuntábamos, algunos fans en Internet no están contentos con la victoria de Roman Reigns en el Royal Rumble y Jey Uso se ha enterado de las críticas que ha recibido su primo, y decidió salir en su defensa durante una reciente publicación en su cuenta de Instagram.

«Tanto odio hacia este hombre. Nunca odiaré a mi propia familia; nos apoyamos mutuamente, el mundo entero ya intenta oprimirnos… Seguimos corriendo. Flores para las minas».

«Ah, ese término ‘cinematográfico’ que usamos ahora en la lucha libre… ¡De nada!«.

Curiosamente, Roman Reigns criticó duramente a la WWE durante una aparición en «The Pat McAfee Show» antes del Rumble, afirmando que la empresa no ha avanzado desde su último reinado como campeón mundial, y que había sido incapaz de crear nuevas estrellas.

Es preciso indicar que Reigns no fue el único criticado, ya que Jey Uso también lo ha sido durante los últimos meses, específicamente por su desempeño en el ring, que contrasta mucho con su nivel de popularidad. Además, su larga entrada también estuvo en el ojo de la tormenta en este Royal Rumble, porque fue en ese instante cuando la eliminación de Brock Lesnar se dio, perdiendo el impacto que este hecho representaba en sí.