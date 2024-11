Jey Uso confía en que un día será Campeón Mundial en WWE

«Main Event» Jey Uso ha vuelto a enfocarse en The Bloodline Saga pero no pierde de vista su carrera en solitario en WWE, la cual de momento lo ha llevado a ser Campeón Intercontinental. No tuvo un reinado longevo ni memorable -de hecho, solo sirvió dentro de la historia de su familia, aunque también para que ganara su primer título individual en la compañía, una marca no poco importante- y está por ver a dónde más puede llegar él solo pero no será porque no tenga ambición.

► Jey Uso, ¿futuro Campeón WWE?

Hablando recientemente en Cheap Heat, el samoano compartía su deseo de ser campeón mundial:

«Te da un sello», dice cuando le preguntan sobre tener un cinturón en solitario. «Todos lo quieren. Cuando entras como luchador, claro que quieres sostener el Campeonato WWE alguna vez. El Campeonato Mundial de Peso Completo alguna vez. Yo quiero tener esa mier**. Nunca pensé en ser un campeón así hasta que tuve el título Intercontinental y el 2024 comenzó como lo hizo. Eso construyó mi confianza y me hizo creer. Claro que sí, puedo ser el rostro.»

«Sí, quiero el título del mundo. Se lo quitaré a cualquiera, solo denme la oportunidad. ¿Gunther? ¿Dónde está? ¿Cody Rhodes? Podemos hacerlo. Voy a conseguir el grande. Nadie cree eso, igual que dudaron de mí todo este tiempo. Está bien, estoy acostumbrado a eso. Es combustible para el fuego. Lo voy a conseguir. Lo digo abiertamente. Ahora soy Main Event Jey Uso. Me conocen ahora. Ya sea con Bloodline o lo que sea, soy el tipo de luchador que puede sostenerse por sí solo. Ponme en el ring con quien sea y vamos a construirnos mutuamente. Vamos a hacer las promos como yo las hago y vamos a trabajar. Lo vamos a lograr.»

El Campeonato Indiscutible está en manos de su amigo Cody Rhodes mientras que el Campeonato Mundial de Peso Completo lo tiene Gunther. ¿Contra quién te gustaría ver a Jey Uso?

