Jey Uso se impone en triple amenaza y clasifica a Elimination Chamber

La lucha clasificatoria para Elimination Chamber enfrentó a Bronson Reed, Jey Uso y Original El Grande Americano en un choque donde la fuerza bruta se combinó con estrategia y oportunismo.

Jey y el enmascarado intentaron unir fuerzas al inicio para frenar a Reed, pero el australiano los derribó con un doble clothesline. Bronson aplastó a Original en la esquina, aunque recibió varias patadas del samoano. Cuando Jey buscó volar hacia ringside, Reed lo frenó con un derechazo y continuó castigándolo fuera del ring. La distracción permitió que Original El Grande Americano se lanzara con un moonsault sobre ambos.

El enmascarado y Uso intercambiaron ataques mientras mantenían a Reed fuera de acción. Original centró su castigo en el brazo izquierdo de Jey, atrapándolo en un wristlock y golpeando la extremidad contra las cuerdas cada vez que tenía oportunidad. Sin embargo, Uso reaccionó con una ráfaga de golpes en la esquina.

Reed regresó con autoridad, cargando a sus dos rivales sobre los hombros para ejecutar un doble Samoan Drop. Después, aplicó un elbowdrop sobre Jey que estuvo cerca de darle la victoria. Bronson continuó dominando y atrapó al samoano en una llave de sumisión en el centro del ring.

La batalla se volvió caótica cuando Original sorprendió a Reed con un bulldog y luego combinó un senton sobre Jey. Más tarde conectó un german suplex seguido de un diving headbutt que casi le da el triunfo, pero Reed interrumpió el conteo, lastimándose el brazo en el proceso. Un nuevo intento de conteo dejó a los tres tendidos en la lona.

La caída de Bronson Reed en la que se hace daño en el hombro y por la cual tiene que abandonar el combate. Se lleva la mano al hombro derecho al instante. Mala, mala pinta. Lo de The Vision es increíble. #WWERAW pic.twitter.com/NnDphoUU4b — LuigiWrestling (@LuigiWrestling) February 24, 2026

► Momentos Clave

Con Reed fuera del combate en ringside, Jey y Original intercambiaron ataques en el esquinero. Uso intentó el Uso Splash, pero el enmascarado lo recibió con las rodillas y aplicó un Ankle Lock que estuvo cerca de definir la lucha. Jey logró escapar, conectó una spear en el momento preciso y remató con un definitivo Uso Splash para conseguir la cuenta de tres.

► ¿Qué pasará ahora?

Jey Uso ahora enfrentará a Randy Orton, LA Knight, Cody Rhodes, Je’Von Evans y Trick Williams en el combate en la cámara de la eliminación para encontrar a un retador por el Campeonato de WWE.