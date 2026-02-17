Jey Uso busca de nuevo la escena individual

Recordemos que, durante el año pasado Jey Uso logró ganar el Royal Rumble y eventualmente se convirtió en el Campeón Mundial de Peso Completo tras derrotar a Gunther en WrestleMania 41. Esta situación se pudo ver en una de las escenas de la primera temporada de «WWE Unreal», cuando Triple H le informó a Jey que la compañía está lista para ponerle «un cohete» y llevarlo a la cima.

► Jey Uso analiza su etapa como Campeón Mundial

En una reciente edición de ¿What do you wanna talk about? Con Cody Rhodes, Jey Uso confesó que no sentía que Triple H realmente le hubiera entregado las riendas como campeón, y luego explicó que convertirse en la imagen de la marca también tiene sus desventajas, afirmando que ser campeón mundial a veces creaba una separación entre él y el vestuario.

«Todavía siento que nunca lo hizo. En mi mente, todavía siento que tengo más que dar. Tengo más. Gané una vez. Para mí, pasó muy rápido. Es como si no lo sintiera. Pero cuando lo tuve, sentí una presión diferente que nunca había sentido en la lucha libre. Como una especie de responsabilidad… Era genial ser uno de los chicos, pero ser el líder… solo quiero avanzar.»

«Siempre serás uno de los chicos, pero llegará un momento en que no lo seas, y muchos de los chicos probablemente nunca lo entenderán hasta que llegues a esa situación… no puedes conectar las emociones, porque ahora, cuando llega el momento de enfrentarse entre ustedes, en el backstage, todos se lanzan acaloradamente. Enfócate, hermano. Son solo negocios.»

Actualmente, Jey Uso ha retornado a la competición por equipos junto a su hermano Jimmy, y ambos han retomado el Campeonato Mundial de Parejas, por lo que se prevé que en el futuro previsible sigan trabajando juntos.